Найбільший контейнерний перевізник Maersk попередив клієнтів про припинення бізнесу в Росії

Данська AP. Moeller-Maersk A/S, яка раніше заявила про припинення роботи в Росії, 21 березня повідомила російських клієнтів про старт згортання бізнес-активності компанії в РФ.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"Поетапне згортання нашої активності вже почалося, і, на жаль, на сьогоднішній момент у нас немає ясності щодо перспектив відновлення діяльності Maersk у Росії", – йдеться у повідомленні.

"Із самого початку війни в Україні нашим пріоритетом було забезпечення безпеки та благополуччя наших співробітників. Цей пріоритет ми зберігаємо і у зв'язку з цим рішенням. У ході поетапного згортання діяльності Maersk у Росії в найближчі шість місяців ми зробимо все, що в наших силах, для підтримки наших російських співробітників та членів сімей", – повідомив Maersk.

"Якщо ваш вантаж вже знаходиться в дорозі, ми зробимо все можливе для виконання наших зобов'язань і доставки вантажу в пункт призначення. У той же час, починаючи з поточного моменту, Maersk припиняє прийом нових букінгів на всіх своїх сервісах – включаючи океанські, трансконтинентальні залізничні та авіаційні" в та з Росії", – повідомив перевізник.

У компанії нагадали, що планують вивезти всі раніше ввезені до Росії контейнери до кінця квітня. За даними Maersk, у РФ у компанії залишається близько 50 тис. своїх контейнерів, переважно порожніх.

Maersk – судноплавний підрозділ датської A.P. Moeller-Maersk A/S, світового лідера у контейнерних перевезеннях та в управлінні портами. Групі належить понад 70 контейнерних терміналів у всьому світі, флот складається з 786 суден. Офіси Maersk в Росії знаходяться в Санкт-Петербурзі, Новоросійську, Калінінграді та Владивостоку.