У додатку "Дія" повернули можливість сплатити податки для ФОП

У додатку "Дія" включено можливість сплатити податки онлайн для ФОП 1-3 груп.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"ФОПи 1-3 груп можуть сплатити податки в застосунку "Дія". Послуга знову стала доступна. Від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки відключили усі держреєстри, щоб захистити дані українців. Зараз спільно з Державною податковою службою вдалося відновити роботу комплексу реєстрів, що дотичні до податкових послуг", – написав Федоров.

Він нагадав, що в "Дії" можна подати заявку на виплату в розмірі 6 500 грн з "єПідтримки". Гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії.

"Підтримуйте українську економіку та сплачуйте податки за кілька кліків у "Дії", – додав Федоров.