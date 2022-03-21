Молдова готує програму підтримки для громадян, які надали житло біженцям із України

В уряді Молдови обіцяють програму підтримки для жителів країни, які надали житло біженцям з України.

Про це заявив міністр праці і соцзахисту країни Марчел Спатар, передає Європейська правда.

За словами Спатара, цей механізм готується спільно зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН і саме вона буде відігравати провідну роль.

Деталі щодо програми підтримки мають повідомити цього тижня.

Делегація Всесвітньої продовольчої програми відвідала Кишинів минулого тижня. В уряді після цього повідомили, що в організації візьмуть на себе забезпечення харчування для центрів розміщення біженців та логістику гуманітарної допомоги.

У Молдові на цей час перебувають понад 101,5 тис. людей, які виїхали з України з початком повномасштабної війни, з них понад 49 тис. – діти.

За даними ООН, вже 10 млн українців залишили свої домівки в Україні як внутрішні переселенці або виїхали за кордон.