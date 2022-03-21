Fitch підвищило прогнози цін на нафту в наступні два роки

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз цін на нафту в 2022 і 2023 роках.

Про це йдеться в даних березневої доповіді Global Economic Outlook (GEO), передає Інтерфакс-Україна.

Аналітики очікують, що нафта марки Brent за підсумками 2022 року в середньому коштуватиме $100 за барель проти $70, що очікувалися в грудні, за барель. Оцінку наступного року було піднято до $80 за барель із $60.

Середній рівень цін за минулий рік становив $70,6 за барель, за 2017-2021 роки – $60,9.

За оцінками аналітиків агентства, курс японської єни на кінець поточного року перебуватиме в районі 120 єн/$1, наступного року становитиме 110 єн/$1 (у грудні ці прогнози становили відповідно 116 ієн та 110 ієн). У 2021 році він дорівнював 114,2 єни.

Курс китайської валюти на кінець поточного року очікується на рівні 6,5 юанів/$1 порівняно з прогнозованими 6,7 юаня/$1 у грудні, у 2023 році – 6,7 юаня/$1. Минулого року – 6,37 юаня.

Оцінки фунта стерлінгів на найближчі два роки аналітики агентства залишили на рівні $1,35. Минулого року британська нацвалюта коштувала у середньому $1,34.

Єдина європейська валюта у 2022 та 2023 роках коштуватиме 0,9 євро/$1, очікують експерти Fitch. Колишній прогноз також становив 0,9 євро/$1 на весь період, що розглядається. У 2021 році середній курс дорівнював 0,88 євро/$1.