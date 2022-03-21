Ціни на газ у Європі опустилися нижче $1100 за тисячу кубометрів

Спотова ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах 21 березня на закриття торгів знизилась до 96,% євро за МВт-год або близько $1090 за тисячу кубометрів.