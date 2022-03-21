На складах збройних сил Німеччини більше немає зброї, яку можна надати Україні, – Міноборони ФРН
Про це заявила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт перед засіданням міністрів оборони країн Європейського союзу в Брюсселі, передає DW.
"Ми, як Німеччина, майже нічого додаткового не можемо надати з запасів Бундесверу. Але це нам не заважає й далі підтримувати Україну поставками, зокрема і зброї", – сказала Ламбрехт.
Серед варіантів допомоги вона назвала підтримку України в купівлі зброї. Раніше того ж дня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) зазначила, що Берлін підтримає купівлю зброї для України у німецьких виробників.
Водночас Ламбрехт назвала правильним кроком підвищення вдвічі, до 1 млрд євро, фінансування Євросоюзом зброї для України. За її словами, внесок Німеччини в новій допомозі у 500 млн євро становитиме 26%.
"Важливо, що ми солідарні з Україною та робимо все можливе, щоби вона й надалі могла так само мужньо захищатися та обороняти себе, як вона це робила останніми днями та тижнями", – наголосила Ламбрехт.
Міністерка відмовилася наводити будь-які деталі щодо того, яку зброю, коли та як надають Україні.
"Я можу вас запевнити, що у нас є чіткі структури, погоджені з колегами з ЄС і з моїм українським колегою, як зброя надходить туди, куди потрібно. Це безпечні шляхи постачання, але вони безпечні доти, доки ми не говоримо про них публічно", – зазначила глава міноборони ФРН.