Ціни на нафту зросли до $115 за барель
Травневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до закриття торгів зросли на 6,5% – до $114,95 за барель.
Саудівська Аравія заявила в неділю, що єменські хусити завдали ударів по кількох об'єктах на території країни, у тому числі по паливному складу нафтокомпанії Saudi Aramco, а також підприємству з переробки газу.
Після цього міністерство закордонних справ Саудівської Аравії опублікувало заяву, в якій йдеться про те, що королівство "не несе жодної відповідальності за дефіцит поставок на світові ринки у світлі атаки на свої нафтові об'єкти".
Саудівська Аравія називалася серед вкрай невеликого списку країн, здатних в короткий термін збільшити видобуток, щоб компенсувати можливе скорочення постачання нафти з Росії.
Вартість ф'ючерсу на WTI на квітень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зростала на 5,46% – до $110,42 за барель, зазначає Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо, що США раніше відмовилися від закупівель російського палива, та інші західні країни також обговорюють такий крок.