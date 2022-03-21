Ціни на нафту зросли до $115 за барель

Нафта продовжує дорожчати у понеділок на тлі зростання напруженості на Близькому Сході та побоювання скорочення постачання енергоносіїв на глобальний ринок.

Травневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до закриття торгів зросли на 6,5% – до $114,95 за барель.

Саудівська Аравія заявила в неділю, що єменські хусити завдали ударів по кількох об'єктах на території країни, у тому числі по паливному складу нафтокомпанії Saudi Aramco, а також підприємству з переробки газу.

Після цього міністерство закордонних справ Саудівської Аравії опублікувало заяву, в якій йдеться про те, що королівство "не несе жодної відповідальності за дефіцит поставок на світові ринки у світлі атаки на свої нафтові об'єкти".

Саудівська Аравія називалася серед вкрай невеликого списку країн, здатних в короткий термін збільшити видобуток, щоб компенсувати можливе скорочення постачання нафти з Росії.

Вартість ф'ючерсу на WTI на квітень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зростала на 5,46% – до $110,42 за барель, зазначає Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, що США раніше відмовилися від закупівель російського палива, та інші західні країни також обговорюють такий крок.