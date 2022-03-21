Влада Німеччини заблокувала спробу російського олігарха Мордашова вивести туристичний бізнес з-під санкцій

Влада Німеччини розслідує факт передачі компанією Unifirm Limited, що представляє інтереси російського мільярдера Олексія Мордашова та членів його сім'ї, 29,9% частки в TUI AG дружині олігарха напередодні запровадження щодо нього європейських санкцій.

За даними Bloomberg, частка в TUI була передана компанії Ondero Limited, зареєстрованій на Британських Віргінських островах, 28 лютого – у день, коли Євросоюз ввів санкції щодо Мордашова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Сам туроператор заявив, що йому про це стало відомо 4 березня і на той час компанія не мала інформації про те, хто є власником Ondero.

Минулої п'ятниці TUI поширила заяву, в якій повідомила, що контролюючим акціонером Ondero є Марина Мордашова.

У заяві туроператора також зазначається, що влада ФРН має намір перевірити цю угоду. Німецькі регулятори поінформували компанію, що до завершення розслідування угода вважається недійсною, і права Unifirm, що голосують, як акціонера TUI, призупинені.

Марину Мордашову у пресі називають дружиною Олексія Мордашова, проте офіційних підтверджень цього немає, зазначає Bloomberg.

Як повідомляла TUI 4 березня, компанія отримала повідомлення про зміну складу акціонерів Unifirm: структури Мордашова "КН-Холдинг" та Rayglow Limited продали Ondero свої частки в Unifirm. Після цього туроператор отримав від Ondero повідомлення про наявність у неї голосуючих прав.

Тоді ж Unifirm повідомила, що продала 4,13% акцій TUI компанії Мордашова "Севергруп", у зв'язку з чим її частка у TUI зменшилася до 29,87%.