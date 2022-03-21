Швейцарія заарештувала апартаменти в Альпах російського олігарха Авена

Швейцарська влада заарештувала розкішні апартаменти в горах, що, ймовірно, належать російському олігарху Петру Авену, який є близьким соратником президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише Guardian, передає Європейська правда.

Квартира з трьома спальнями знаходиться на п'ятому поверсі розкішного комплексу на гольф-курорті на мальовничому Бернському високогір'ї.

Швейцарія є центром торгівлі російськими товарами. За оцінками, у швейцарських банках зберігається до $213 млрд російського капіталу.

Минулого тижня італійська влада заарештувала будівельний комплекс на середземноморському острові Сардинія, що належить Авену.

Авен, нафтовий інвестор, який побудував європейську бізнес-імперію з оцінкою чистого капіталу в $4,7 млрд, потрапив до санкційного списку ЄС після вторгнення Росії в Україну.

Санкції ЄС підтримала і Швейцарія.

ЄС заявив, що "Авен є одним із найближчих олігархів Владіміра Путіна". Сам він після запровадження санкцій заперечив зв'язок із Путіним і заявив, що оскаржить рішення про санкції.