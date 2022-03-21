Євросоюз додатково виділить Україні 500 мільйонів євро (оновлено)

Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель анонсував додаткові 500 млн євро для України.

Про це Боррель заявив на пресконференції після закінчення засідання Європейської ради на рівні міністрів закордонних справ, яке відбулося 21 березня у Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну економічно, фінансово, гуманітарною допомогою, підтримувати українські Збройні сили. Я радий повідомити, що ми досягли політичної згоди щодо додаткових 500 млн у рамках Європейського фонду мирних можливостей", – сказав Боррель.

Він також наголосив, що всі держави-члени "залишаються надзвичайно єдиними у підтримці України дипломатично на міжнародній арені, продовжуватимуть ізолювати Росію, закликати до відповідальності за військові злочини, за порушення міжнародного та гуманітарного права".

Боррель також зазначив, що в ЄС розцінюють те, що відбувається в Україні, як "масштабні військові злочини, скоєні російськими збройними силами проти українського народу".

"І це не залишиться без відповіді. Тому ми вітаємо Комісію, створену Радою з прав людини ООН. Ми вітаємо розслідування (ці злочини) прокурором Міжнародного кримінального суду", – зазначив високий представник.

У зв’язку з цим він констатував, що міністри закликають Росію до виконання рішення Міжнародного суду ООН, згідно з яким вона має зупинити вторгнення в Україну. Боррель також запевнив, що ЄС готові до подальших обмежувальних заходів, у координації з нашими партнерами для того, щоб продовжувати чинити тиск на Росію.

Раніше міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт назвала правильним кроком підвищення вдвічі, до 1 млрд євро, фінансування Євросоюзом зброї для України. За її словами, внесок Німеччини в новій допомозі у 500 млн євро становитиме 26%.