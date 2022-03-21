Євросоюз додатково виділить Україні 500 мільйонів євро (оновлено)
Про це Боррель заявив на пресконференції після закінчення засідання Європейської ради на рівні міністрів закордонних справ, яке відбулося 21 березня у Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну економічно, фінансово, гуманітарною допомогою, підтримувати українські Збройні сили. Я радий повідомити, що ми досягли політичної згоди щодо додаткових 500 млн у рамках Європейського фонду мирних можливостей", – сказав Боррель.
Він також наголосив, що всі держави-члени "залишаються надзвичайно єдиними у підтримці України дипломатично на міжнародній арені, продовжуватимуть ізолювати Росію, закликати до відповідальності за військові злочини, за порушення міжнародного та гуманітарного права".
Боррель також зазначив, що в ЄС розцінюють те, що відбувається в Україні, як "масштабні військові злочини, скоєні російськими збройними силами проти українського народу".
"І це не залишиться без відповіді. Тому ми вітаємо Комісію, створену Радою з прав людини ООН. Ми вітаємо розслідування (ці злочини) прокурором Міжнародного кримінального суду", – зазначив високий представник.
У зв’язку з цим він констатував, що міністри закликають Росію до виконання рішення Міжнародного суду ООН, згідно з яким вона має зупинити вторгнення в Україну. Боррель також запевнив, що ЄС готові до подальших обмежувальних заходів, у координації з нашими партнерами для того, щоб продовжувати чинити тиск на Росію.
Раніше міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт назвала правильним кроком підвищення вдвічі, до 1 млрд євро, фінансування Євросоюзом зброї для України. За її словами, внесок Німеччини в новій допомозі у 500 млн євро становитиме 26%.