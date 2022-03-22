Євросоюз профінансує зменшення енергозалежності країн ЄС від Росії

Інструмент технічної підтримки країн-членів Євросоюзу (TSI) може використовуватися для припинення їхньої залежності від викопного палива з Росії.

Про це заявила Європейська комісія, передає Інтерфакс-Україна.

"Інструмент технічної підтримки є гнучким інструментом, який може адаптуватися до різних політичних обставин. Тепер він готовий допомогти державам-членам прийняти та інтегрувати людей, які рятуються від війни в Україні, та знизити залежність цих країн від копалин, у тому числі з Росії, шляхом інвестування в чисті джерела енергії та енергоефективні технології", – заявила член ЄК з питань згуртування та реформ Еліза Феррейра.

У комюніке ЄК зазначається, що після цього заклику держави-члени можуть негайно направити до Єврокомісії запити на технічну підтримку з таких питань, як потенціал для прийому біженців з України, посилення соціальної та економічної інтеграції українських біженців, наприклад, із точки зору доступу до ринку праці, найкраще використання наявних фондів ЄС для забезпечення житлом сімей або дітей без супроводу, поступова відмова держав-членів від залежності від викопного палива з Росії.