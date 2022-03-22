ЄС прийняв рішення про створення спільного угрупування військ

Європейський союз 21 березня ухвалив рішення сформувати власний воєнний потенціал для швидких дій у випадках криз, який ЄС використовуватиме разом із НАТО або окремо від цього альянсу.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС про прийняття "Стратегічного компасу зміцнення" безпеки та оборони ЄС до 2030 року", передає Інтерфакс-Україна.

"Більш вороже середовище в галузі безпеки вимагає від нас зробити якісний стрибок вперед, зміцнити наші можливості та готовність до дій, посилити нашу стійкість, більше та краще інвестувати в оборонний потенціал", – сказано в повідомленні.

Один із розділів цього документа визначає створення власного ударного потенціалу ЄС.

У комюніке наголошується, що для того, щоб мати можливість у разі кризи діяти швидко і рішуче з партнерами, якщо це можливо, і поодинці, коли це необхідно, ЄС:

створить потужний потенціал швидкого розгортання ЄС чисельністю до 5 тис. військовослужбовців для різних типів криз;

буде готовий розгорнути 200 повністю екіпірованих експертів із проведення операцій Загальної політики оборони та безпеки (ОПБО) протягом 30 днів, у тому числі у складних умовах;

проводитиме регулярні бойові навчання на суші та на морі;

підвищить військову мобільність;

зміцнить цивільні та військові місії та операції ОПБО (загальна політика безпеки та оборони) ЄС, сприяючи швидкому та більш гнучкому процесу прийняття рішень, діючи більш надійно та забезпечуючи більшу фінансову солідарність;

повною мірою використовуватиме Європейський фонд миру для підтримки партнерів".

При цьому голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель на прес-конференції пояснив, що всі ці ініціативи не означають створення європейської армії: кожна країна ЄС і надалі матиме власні збройні сили.

"Стратегічний компас" охоплює всі аспекти політики в галузі безпеки та оборони та побудований навколо чотирьох "опор": здатності діяти, інвестувати, кооперуватися та забезпечувати безпеку.

Документ ухвалено консенсусом на спільному засіданні міністрів закордонних справ та міністрів оборони 27 країн ЄС і буде подано на затвердження главами держав та урядів на Європейській раді у четвер та п'ятницю.