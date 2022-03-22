Україна продовжуватиме транзит російського газу, поки це технічно можливо, – глава "Нафтогазу"

Україна продовжуватиме транзит російського природного газу, допоки це буде технічно можливо.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" в ефірі Bloomberg, передає Інтерфакс-Україна.



"Наразі ухвалено рішення, що поки це буде технічно можливо, ми продовжимо транзит російського газу", – сказав він.



Вітренко зазначив, що не може розкривати деталі політичних дискусій з президентом, Росією, Євросоюзом, але як генеральний директор компанії повинен забезпечити безперебійний транзит, поки для цього є технічні можливості.



Він зазначив, що російські війська в Україні дуже обережні щодо транзитної газової інфраструктури, хоча не шкодують розподільну інфраструктуру. "Тому для нас очевидно, що вони не хочуть завдавати шкоди своїм власним комерційним інтересам та своїм комерційним відносинам…", – констатував Вітренко.



За його словами, були спроби з боку Росії втрутитися у роботу трьох компресорних станцій на сході України, проте після попередження про ризики таких дій для транзиту "російські війська стали поводитися по-іншому". "Але вони все одно поряд, тому ситуація далека від нормальної", – підкреслив голова правління "Нафтогазу".



Він підтвердив, що українська сторона зараз повністю контролює транзит газу, а "Газпром" використовують законтрактовані потужності.



Вітренко уточнив, що оплата за транзит здійснюється у твердій валюті – євро та доларах. "На жаль, фінансові санкції проти Росії містять низку дуже важливих вилучень для таких банків, як Газпромбанк і "Сбербанк". Ось чому великі російські компанії, як і раніше, можуть використовувати свої рахунки на Заході для отримання грошей за експорт нафти і газу. І, до речі, саме тому ми говоримо, що це має змінитись", – заявив голова правління "Нафтогазу".

Він підкреслив, що навіть якщо Європа не може відразу позбутися залежності від російських вуглеводнів, не можна дозволяти путінському режиму отримувати гроші за них, а необхідно накопичувати їх на ескроу-рахунках (рахунки, де кошти зберігаються до виконання зобов'язань за договором обома сторонами, – ред.), доступ до яких буде відкритий тільки після виведення російських військ з України.