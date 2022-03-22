S&P відкличе рейтинги всіх російських компаній

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings відкличе кредитні рейтинги всіх російських компаній та організацій.

Як повідомили в агентстві, відповідне рішення ухвалено на тлі запровадженої Європейським союзом заборони на присвоєння кредитно-рейтинговими агентствами ЄС рейтингів Росії та російським компаніям, а також заборони на надання рейтингових послуг російським клієнтам, передає Інтерфакс-Україна.

Рейтинги будуть відкликані до 15 квітня, останнього терміну, встановленого ЄС, пишуть аналітики агентства. Раніше S&P оголосило про зупинення комерційної діяльності в Росії на тлі ситуації в Україні.

Як повідомлялося, S&P знизило довгостроковий кредитний рейтинг Російської Федерації у національній та іноземній валюті до "CC" з "CCC-". Короткострокові рейтинги залишено на рівні "C". Рейтинги залишаються на перегляді з негативним прогнозом.

Погіршення довгострокових рейтингів було викликано очікуваннями, що Росія зіткнеться з технічними труднощами під час обслуговування євробондів у найближчі тижні.