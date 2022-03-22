В Росії призупинив роботу єдиний виробник танків "Уралвагонзавод", – Генштаб ЗСУ
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У Росії призупинили діяльність підприємства корпорації "Уралвагонзавод" та Челябінського тракторного заводу.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Зазначається, що ці підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків, а також іншої броньованої техніки для потреб збройних сил РФ.
У Генштабі наголосили, що окупаційні війська, що діють на території України, відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння і військової техніки.
"За наявною інформацією, у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва, призупинена робота підприємств корпорації "Уралзавод" та Челябинського тракторного заводу", – йдеться у повідомленні.
Як уточнює Defense Express, "Уралвагонзавод" – єдине російське підприємство, яке здійснює серійне збирання танків, як на потреби російської армії, так і на експорт.