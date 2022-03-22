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Найбільша криптовалютна біржа відключила від Р2Р санкційні російські банки

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Найбільша криптовалютна біржа відключила від Р2Р санкційні російські банки
Найбільша криптовалютна біржа Binance відключила від Р2Р санкційні російські банки.

Про це повідомляє Держспецзв’язку у Telegram.

Із таким запитом звернулася Державна служба фінансового моніторингу України до однієї з найбільших криптовалютних бірж у світі.

У своєму зверненні, Служба зазначила, що у Росії зростає кількість криптовалютних операторів, які зберігаються у фінустановах під санкціями у криптовалюти для обходу санкцій. Також з метою конвертації коштів з російських рублів у криптовалюти використовувалися P2P-диллери, зокрема й Binance.

"У відповідь, біржа виключила зі свого переліку Binance P2P санкційні російські банки: "Сбербанк", "Газпромбанк", "Альфа-Банк", "Открытие", ВТБ, "Мир". Також біржа виключила можливість здійснення переводів з банківських карток у росії та швидкого банківського переказу – SBP", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Р2Р-платежі дозволяли росіянам здійснювати перекази між картками та банківськими рахунками, через мобільні застосунки.

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