По 6500 гривень за програмою "єПідтримка" вже отримали більше мільйона українців (оновлено)

Із 21 березня розпочалися виплати 6500 грн грошової допомоги "єПідтримка" для працівників та ФОПів з областей, де ведуться найактивніші бойові дії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Як повідомили у пресслужбі державного "Приватбанку", його клієнти вже отримали на карти "єПідтримка" держдопомогу на загальну суму 1,63 млрд грн.

"250 тис. клієнтів "Приватбанку" вже отримали на карти "єПідтримка" держдопомогу зі втрати доходу на суму 1,6 млрд грн. Зарахування коштів триває, 6,5 тис. нараховується банком на картку "єПідтримка" одразу після отримання грошей від держави", – вказано у повідомленні.

Банк зазначив, що всього клієнти подали 1,7 млн ​​заявок на отримання такої допомоги, що становить більше половини від загальної суми на отримання допомоги в "Дії".

Увечері у вівторок в пресслужбі Міністерства економіки уточнили, що урядом вже перераховано 7,6 млрд грн в рамках програми "єПідтримка" для допомоги українцям, які втратили роботу через війну та знаходяться на територіях, де ведуться найактивніші бойові дії. Заявки на отримання 6 500 грн від держави вже подали понад 3,1 мільйона українців, виплати вже отримали понад 1,2 мільйона з них.

Нагадаємо, наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ, а також ФОПи усіх груп можуть одержати одноразову виплату 6 500 гривень від держави в рамках "єПідтримки" у таких регіонах: Волинська область; Дніпропетровська область; Донецька область; Житомирська область; Запорізька область; Київська область; м. Київ; Луганська область; Миколаївська область; Одеська область; Сумська область; Харківська область; Херсонська область; Чернігівська область.

Запит на допомогу можна подати у додатку "Дія". Ті, хто не має картки для виплат за програмою "єПідтримка", повинні її оформити. Зараз таку послугу надають банки Monobank, "Альфа-банк", "Приватбанк", "А-Банк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", Raiffeisen BANK, "Восток банк", IdeaBank, izibank, ПУМБ. Витратити кошти можна на будь-які потреби без обмежень.