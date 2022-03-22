Renault відновив виробництво на заводі у Москві

Французький автовиробник Renault відновив виробництво на своєму заводі у Москві.

Про це пише The Guardian.



Зазначається, що минулого місяця Renault припинив виробництво на заводі, посилаючись на логістичні проблеми після вторгнення РФ в Україну. Однак рішення Renault відновити виробництво має підтримку французького уряду, який є його основним акціонером, зазначають джерела агентства Reuters.

Renault володіє контрольним пакетом акцій російського автовиробника "Автоваз". Це означає, що компанія має більші операції в країні, ніж інші європейські конкуренти. Крім того, на компанію працює 40 тис. місцевих працівників.

На заводі у Москві Renault збирає для РФ кросовери Duster, Arkana і Kaptur і позашляховик Nissan Terrano.