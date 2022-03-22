У Росії заявили про втрату 80 літаків внаслідок санкцій

Майже 80 літаків російських авіакомпаній були заарештовані за кордоном унаслідок санкцій проти Росії.

Про це повідомив глава Мінтрансу РФ Віталій Савельєв, передає Інтерфакс.



"У нас всього літаків у країні було – 1 367. Ми втратили 78 машин, вони були заарештовані у нас під час польотів", – сказав він під час засідання комітету Ради Федерації з економічної політики РФ.

Лайнери були заарештовані, зокрема, в Туреччині, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.



За словами Савельєва, РФ намагається домовитися із західними лізинговими компаніями про викуп літаків, але ті не йдуть на переговори. РФ почала переводити авіапарк до російських реєстр.



"Ми шукаємо легальні шляхи домовитися з лізингодавцями і вирішити це питання, але поки що не вдається. Там є заборона та вимога повернення, вони не хочуть вступати в переговори щодо компенсації ним оплати та викупу у них судів у власність російськими авіакомпаніями", – зазначив він.



За його словами, польоти продовжуються, але на якомусь етапі перевізникам знадобляться запчастини для літаків, визнав міністр. Савельєв уточнив, що влада шукає вирішення цього питання, наразі орієнтуючись на досвід Ірану, який перебуває під санкціями багато років.

Нагадаємо, раніше російський президент Володимир Путін підписав закон, який дозволяє реєструвати права на іноземні літаки в РФ та видавати російські сертифікати льотної придатності на них.

Поправки, внесені законом до Повітряного кодексу РФ, дозволять російським компаніям не повертати власниками іноземні літаки, які вони використовували на умовах лізингу. Експлуатувати їх можна буде лише на внутрішніх лініях в РФ, оскільки в інших країнах їм загрожуватиме арешт на вимогу власників. Сертифікуватимуть ці літаки російські центри та випробувальні лабораторії, які не мають доступу до відповідних технологій.