"Оператор ГТС" закликає зменшити постачання газу через "Північний потік-1"

"Оператор ГТС України" виступає за підвищення енергетичної безпеки України та регіону шляхом скорочення постачання газу до Європи газопроводом "Північний потік-1" і відповідного перерозподілу газових маршрутів для максимального завантаження української ГТС.

Про це заявила директорка з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями ОГТСУ Ольга Бєлькова, передає пресслужба компанії.

"Українська ГТС так спроєктована, що у нас немає окремих газопроводів для транзиту, та окремих – для транспортування газу всередині країни. Першочергово це соціальний захист українців, який необхідно підсилювати. Наразі саме транзит є додатковим фактором безпеки для української газотранспортної інфраструктури. Пропорційно ми послабимо позиції Росії на енергетичному ринку Європи", – заявила вона під час засідання Секретаріату Енергетичного Співтовариства Європи.

Крім того, Бєлькова наголосила на важливості підвищення енергетичної безпеки України за рахунок збільшення на довгостроковій основі гарантованих потужностей зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Польщею.

Також, за її словами, безпеці регіону сприятиме відкриття Трансбалканського коридору, для повноцінної роботи якого турецький і болгарський оператори мають заключити створити гарантовані потужності в напрямку Туреччина-Болгарія, а наші молдовські партнери – зняти регуляторні бар’єри.

Оператор ГТС України також звернувся з проханням про запровадження норм Третього енергетичного пакету ЄС на всіх кордонах між Україною та ЄС.

Зазначається, що європейські оператори ГТС підтримали позицію України та погодились сприяти підсиленню енергетичної безпеки регіону.