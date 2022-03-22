Від продажу військових облігацій вдалося залучити понад 20 мільярдів, – НБУ
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Зазначається, що відповідні аукціони проводяться щотижня. Найбільший портфель військових ОВДП наразі сконцентрований серед банків-первинних дилерів.
Водночас запустився і вторинний ринок для розповсюдження облігацій серед усіх охочих.
"Так, на 21 березня понад 2 тис. громадян та представників українського бізнесу стали власниками військових ОВДП на суму майже 4 млрд грн та $742 тис., підтримавши в такий спосіб фінансову стійкість України", – йдеться у повідомленні.
Загалом після запуску вторинного ринку військових ОВДП обсяг торгів перевищив 6 млрд грн.
Угоди укладаються як на позабіржовому, так і на біржовому ринках.
У Нацбанку нагадали, що після введення воєнного стану уряд прийняв рішення про випуск військових облігацій. Військові ОВДП покликані акумулювати кошти для забезпечення потреб ЗСУ та стабілізувати фінанси держави в умовах воєнного стану.