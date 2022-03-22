"Райффайзен банк" створив резервні віртуальні картки клієнтів у словацькому банку

"Райффайзен Банк" створив резервні віртуальні картки у дочірньому банку групи Raiffeisen Tatra Bank (Словаччина), що має гарантувати клієнтам доступ до коштів.

Як повідомляє пресслужба банку, резервна віртуальна картка стане активною лише у разі технічних збоїв у роботі карткових розрахунків в Україні, зокрема внаслідок відсутності зв'язку.

Банк наголосив, що якщо такий технічний збій відбудеться, всі кошти на карткових рахунках клієнтів залишатимуться в безпеці й після завершення відновлювальних робіт доступ до українських карток повернеться.