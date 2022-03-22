Nestle та Unilever підвищили ціни на продукцію в РФ до 45%

Швейцарська Nestle та британська Unilever заявили російським ритейлерам про підвищення цін на свою продукцію з 1 квітня до 45%.

Про це йдеться у листі компаній, передає видання "Известия".

Так, вартість усієї шоколадної продукції Nestle буде підвищена на 25%, кава Nescafe – на 40%, дитячого харчування (Gerber, Nan Optipro, Nestogen) – на 20-30%, какао та напоїв Nesquik – на 20-25%. Також на 20-30% зростуть у ціні готові сніданки (Cini Minis, Fitness, Kosmostars) та на 30% – бренди Starbucks та Dolce Gusto.

У листі ретейлерам виробник відзначив серйозну зміну ринкової ситуації у березні 2022 року, складнощі з логістикою, зростання цін на сировину та упаковку. Компанія також указала на послаблення рубля до історичного мінімуму.

Також компанія Unilever повідомила про збільшення на 10-45%. У Росії компанія розвиває бренди Dove, Rexona, Camay, Lipton та Calve.

Як повідомлялося, раніше Nestle оголосила, що припинить постачати в Росію декілька найменувань своєї продукції, які вона не вважає товарами першої необхідності, проте російські підприємства компанії продовжать працювати. Nestle також відмовилася від інвестицій та реклами в Росії. Водночас сім заводів компанії в РФ продовжують роботу.

Зі свого боку концерн Unilever, один із провідних світових виробників товарів повсякденного вжитку, призупинив діяльність в Україні, однак його російські підприємства продовжують роботу. Водночас попри продовження виробництва в РФ, Unilever пообіцяв призупинити нові інвестиції у цю країну.