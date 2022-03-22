Ізраїльський виробник антен переоформив свій бізнес в Росії на менеджера

Ізраїльська MTI Wireless Edge Ltd, що спеціалізується на виробництві антен та антенних систем, заявила про вихід з російського бізнесу, переоформивши його на свого менеджера.

Про це компанія повідомила на сайті на Лондонській фондовій біржі, інформує Інтерфакс-Україна.

У повідомленні зазначається, що свою частку в російській бізнес-одиниці MTI Wireless Edge продала генеральному менеджеру, який відповідає за операції в РФ.

На сайті групи зазначено, що в Росії MTI Wireless Edge працює через дистриб'ютора RFID-обладнання Detem, а також через ТОВ "Ем Ті Ай Саміт СПБ".

За даними російського реєстру юросіб, це ТОВ на 99,9% належить ізраїльській MTI Summit Electronics Ltd., ще 0,1% – гендиректору ТОВ Джонатану Кохену.

MTI Wireless Edge заснована в 1972 році, розробляє та виробляє антени в діапазонах від 100 кГц до 90 ГГц для комерційного та оборонного ринків.

На частку російського офісу MTI припадало 6% консолідованої виручки та близько 5% чистого прибутку групи за 2021 рік. У звіті MTI Wireless Edge за 2021 рік зазначено, що виторг групи минулого року зріс на 6% – до $43,2 млн, чистий прибуток склав $3,7 млн.