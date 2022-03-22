Влада Росії визнала масову втечу ІТ-спеціалістів через війну та санкції

Через війну з Україною за запровадження санкцій з Росії вже виїхали 50-70 тисяч ІТ-фахівців, найближчим часом країну можуть залишити ще понад 100 тисяч фахівців.

Про це міністр цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ Максут Шадаєв заявив на засіданні ІТ-комітету Держдуми, повідомляється на сайті Російської асоціації електронних комунікацій (РАЕК).

Він назвав необхідність зупинити відтік кадрів головним пріоритетом російської влади.

За підсумками засідання комітету Госдуми було прийнято ряд рішень, які мали б тримати виїзд ІТ-спеціалістів, зокрема, запровадження податкових пільг, а також запуск "централізованої офіційної релокації в низку країн, з якими РФ має домовленості про співпрацю щодо тимчасового переміщення ІТ-фахівців та ІТ-компаній".

Серед інших пропозицій РАЕК відзначає ідею заступника голови Мінпромторгу Росії Василя Шпака про створення в Росії кібервійськ та держоборонзамовлення у цій сфері.