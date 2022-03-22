Новини

На Київщині згорів склад "Фармак", компанія втратила 1,5 мільярда

3 6002
На Київщині згорів склад "Фармак", компанія втратила 1,5 мільярда
Фармацевтична компанія "Фармак" унаслідок бойових дій втратила склад, де знаходились сировина для ліків.

Про це повідомив член наглядової ради компанії Петро Чернишов у Facebook.

"Склад "Фармака" розташований під Макаровим (це неподалік Києва). Наскільки ми розуміємо – у цьому районі йшла танкова битва. І наш склад повністю згорів – компанія зазнала приблизно 1,5 мільярда гривень втрат", – написав він.

Також Чернишов додав, що компанія працює над повноцінним відновленням виробництва.

"Це складно – адже на складі була вся сировина та первинна упаковка, а над Києвом літають снаряди", – уточнив він. 

Читайте БізнесЦензор у Telegram 

ТОП-новини

всі новини