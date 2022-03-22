Росія заблокувала виплату 40 мільярдів рублів європейським партнерам "Газпрому"

Іноземні партнери "Газпрому" у проєкті розробки Південно-Російського газового родовища (ЯНАО) – німецька Wintershall Dea і австрійська OMV – не можуть отримати свою частку доходів за підсумками роботи в 2021 році через рішення Росії заборонити платежі на користь резидентів так званих "недружніх країн".

За підрахунками російського Інтерфаксу, за підсумками минулого року європейські партнери "Газпрому" мали б отримати 41,3 млрд рублів (близько $400 млн за поточним курсом), у тому числі Wintershall Dea – 23,29 млрд рублів і OMV – 18,01 млрд рублів.

У 2021 році (за підсумками 2020 року) спільні підприємства виплатили іноземним партнерам 14,79 млрд рублів, у 2020 році (за підсумками 2019 року) – 20,47 млрд рублів.

Південно-Російське родовище введено в експлуатацію у 2007 році, у 2009 році вийшло на проектну потужність 25 млрд куб. м газу на рік.

Після російського воєнного нападу на Україну та масового перегляду іноземними компаніями стратегій щодо проектів у Wintershall Dea повідомила, що продовжить участь у Південно-Російському родовищі, оскільки цей "проект видобуває природний газ для енергопостачання Європи", а OMV заявила, що проведе стратегічний аналіз своєї участі, зокрема можливості продажу своєї частки чи виходу з проєкту.