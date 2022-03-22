Найбільший нафтопереробний завод Японії відмовився від російської нафти

Найбільший нафтопереробний завод Японії Eneos Holdings Inc вирішив відмовитися від російської нафти. Старі контракти закінчаться у квітні, а нові укладати не будуть.

Про це повідомляє видання Bloomberg, передає enkorr.

Як зазначив глава компанії Цутому Сугіморі, контракти на закупівлю російської нафти, які Eneos підписала до початку вторгнення 24 лютого, виконуватимуться без проблем із фінансовими розрахунками й відвантаженням.

Очікується, що остання російська нафта для компанії надходитиме в Японію приблизно до квітня.

Eneos Holdings – одніа з найбільших нафтогазових корпорацій Японії. Вона управляє низкою підприємств, зайнятих у секторах енергетики, ресурсів і матеріалів.

До складу JX Holdings входять три основні компанії: JX Nippon Oil & Energy, що займається нафтопереробкою і збутом пального через мережу АЗС ENEOS; JX Nippon Oil & Gas Exploration, яка видобуває нафту й природний газ; JX Nippon Mining & Metals, яка займається гірничодобувною діяльністю і виробництвом металів.

Як повідомлялося, на початку березня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про заборону імпорту нафти з Росії через розв'язану РФ повномасштабну війну проти України 24 лютого та подальше нарощування військової агресії.

Також повідомлялося, що ще до осені нинішнього року Німеччина має повністю відмовитися від вугілля з РФ, і до кінця року – стати майже незалежною від російської нафти.