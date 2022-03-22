МОЗ наказав всім медичним установам надавати послуги переселенцям

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати первинну медичну допомогу у будь-якій медустанові.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Ляшка, МОЗ урегулювало питання надання первинної медичної допомоги (ПМД) внутрішньо переміщеним особам в умовах воєнного стану.

Згідно з наказом міністерства, громадянин зі статусом внутрішньо переміщеної особи може бути прийнятий у будь-якій медустанові на свій вибір.

Представники медичних послуг зобов'язані надавати їх всім особам, які звертаються до них за місцем перебування. Крім цього, надавачі ПМД повинні забезпечити: ведення обліку переміщених осіб, які звертаються за ПМД, надання ПМД та медичної допомоги пацієнтам у невідкладному стані з числа переміщених осіб, проведення вакцинації відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень.

Наказ запроваджено на період дії воєнного стану на всій території України.