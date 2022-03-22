МОЗ наказав всім медичним установам надавати послуги переселенцям
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна.
За словами Ляшка, МОЗ урегулювало питання надання первинної медичної допомоги (ПМД) внутрішньо переміщеним особам в умовах воєнного стану.
Згідно з наказом міністерства, громадянин зі статусом внутрішньо переміщеної особи може бути прийнятий у будь-якій медустанові на свій вибір.
Представники медичних послуг зобов'язані надавати їх всім особам, які звертаються до них за місцем перебування. Крім цього, надавачі ПМД повинні забезпечити: ведення обліку переміщених осіб, які звертаються за ПМД, надання ПМД та медичної допомоги пацієнтам у невідкладному стані з числа переміщених осіб, проведення вакцинації відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень.
Наказ запроваджено на період дії воєнного стану на всій території України.