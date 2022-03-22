Кабмін розблокував імпорт тракторів та сільгосптехніки

Кабінет міністрів розширив перелік товарів критичного імпорту, включивши в нього необхідну аграріям сільськогосподарську техніку, запчастини, обладнання для сільгоспробіт.

Як уточнив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, йдеться про трактори, сільськогосподарські машини, вантажівки, сідельні тягачі, обприскувачі, зрошувальне обладнання, сівалки, всю ґрунтообробну техніку, цистерни тощо, інформує пресслужба міністерства.

Лещенко нагадав, що у перший же день війни Кабмін затвердив перелік товарів критичного імпорту, щоб забезпечити безперебійне постачання продовольства, а також усіх товарів, необхідних для підготовки до весняно-польових робіт. Відтоді цей перелік оновлювався вже 11 разів.

"Паралельно увесь час ми додавали критичні групи товарів для потреб с/г виробників. Під час останнього оновлення уряд включив у перелік необхідну аграріям с/г техніку та запчастини, обладнання для с/г робіт (трактори, с/г машини, вантажівки, сідельні тягачі, обприскувачі, зрошувальне обладнання, сівалки, всю ґрунтообробну техніку, цистерни), добрива, препарати тощо", – зазначив Лещенко.

Як повідомлялося, Мінагрополітики оголосило про початок посівної кампанії в Одеські та Миколаївській областях.