"Укрнафта" зняла з продажу продукцію Nestle на своїх АЗС

Продукції компанії Nestle не буде на полицях мережі АЗС Ukrnafta, поки вона продовжує свою діяльність на території агресора.

Про це йдеться в повідомленні "Ukrnafta АЗС".

"Продукції компанії Nestle не буде на полицях мережі АЗС Ukrnafta, поки вона продовжує свою діяльність на території агресора. Незважаючи на звернення українців припинити роботу в росії, компанія Nestle далі спонсорує війну в Україні. Що ж, вони свій вибір зробили. А ми робимо свій. Відсьогодні наші полиці звільнені від Nestle для соціально відповідального та екологічного бізнесу", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше Nestle оголосила, що припинить постачати в Росію декілька найменувань своєї продукції, які вона не вважає товарами першої необхідності, проте російські підприємства компанії продовжать працювати.

Як приклад продукції, ввезення якої в РФ буде припинено, у компанії навели каву Nespresso і воду S.Pellegrino. Яку частку ці товари займали в об’ємі продажів Nestle в Росії, не уточнюється.

Крім того, Nestle заявила, що призупинила експорт своєї продукції із Росії в інші країни, за винятком країн СНД. Раніше Nestle відмовилася від інвестицій та реклами в Росії. При цьому сім заводів компанії в РФ продовжують роботу.

Нагадаємо, що Nestle також має значні активи в Україні – швейцарській корпорації належить кондитерська фабрика "Світоч", ПрАТ "Волиньхолдинг" (ТМ "Торчин"), ТОВ "Техноком" (ТМ "Мівіна").

Пізніше швейцарська Nestle та британська Unilever заявили російським ритейлерам про підвищення цін на свою продукцію з 1 квітня до 45%.