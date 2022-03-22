Власник "Укрсиббанку" попередив клієнтів про припинення нового бізнесу в Росії

Французька банківська група BNP Paribas, якій належить український "Укрсиббанк" та "БНП Паріба банк" в РФ, повідомила корпоративним клієнтам про припинення будь-якого нового бізнесу в Росії.

Про це голова наглядової ради "Укрсиббанку" Франсуа Бенаро повідомив агентству Bloomberg.

Він запевнив, що через впровадження міжнародних санкцій проти Росії фінансування усіх нових проєктів групи у цій країні припинено. Крім того, російський підрозділ банку з кінця березня не зможе опрацьовувати транзакції корпоративних клієнтів, додав Бенаро.

"Протягом останніх років BNP Paribas поступово скорочував діяльність в РФ. Починаючи з 2012 року, банк скорочував діяльність у роздрібному бізнесі та у 2020-ому повністю припинив споживче кредитування", – нагадав представник банку.

Як повідомлялося, за підсумками роботи у 2021 році "Укрсиббанк" отримав 1,48 млрд грн прибутку.

"УкрСиббанк" заснований у 1990 році. Його акціонерами є BNP Paribas S.A (Франція), який володіє 60% статутного капіталу банку та Європейський банк реконструкції та розвитку – 40%.