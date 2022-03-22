Кабмін прийняв постанову про відкриття додаткових пунктів пропуску на західному кордоні
Відповідне доручення містить постанова уряду №330 від 20 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Згідно з документом, в разі потреби уряд дозволив використовувати для пунктів пропуску тимчасові шлагбауми та дороги з ґрунтовим покриттям.
Уряд також доручив вказаним міністерствам та відомствам "надіслати інформацію про необхідність відкриття нових пунктів пропуску (пунктів контролю) митним органам іноземних держав та ініціювати проведення з компетентними органами суміжних країн діалогу щодо укладання нових міжнародних угод про відкриття пунктів пропуску через державний кордон".
Постанова має набути чинності після ухвалення закону про спрощений митний контроль для товарів, а доручення має бути виконано протягом десяти днів після цього, зазначено в документі.