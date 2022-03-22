Німеччина підтримає новий "план Маршала" для відновлення України, – Мінфін ФРН

Німеччина підтримав створення широкої міжнародної програми відбудови України після завершення агресивної війни Росії.

Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер під час дебатів в Бундестазі, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на AFP.

"Наша солідарність з європейським сусідом триватиме довго. І саме тому нам потрібен міжнародний "план Маршалла" для України", – заявив міністр.

Він зазначив, що Німеччина вже надала Україні "всебічну допомогу".

"Наша підтримка боротьби народу (України, – ред.) за свободу там також триватиме". Але коли в Україні запанує мир, "ми все одно будемо там, щоби підтримувати відбудову, працювати задля доброго майбутнього і шляху до партнерства з ЄС", – запевнив міністр фінансів ФРН.

Нагадаємо, "План Маршалла" передбачав надання після Другої світової війни широкої економічної допомоги країнам Західної Європи з боку США задля відбудови цих країн.