"Приватбанк" розширив можливості для міжнародних переказів з України

"Приватбанк" розширив можливості надсилання переказів з України за кордон з 21 березня.

Про це йдеться в повідомленні "Приватбанку".

Так, тепер клієнтам банку доступні:

P2P-перекази з гривневої картки "Приватбанку" на міжнародні картки Visa або Mastercard будь-якого банку світу на суму до 100 тис. грн (у еквіваленті) на місяць.

SWIFT-перекази для оплати навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном.

SWIFT-перекази для закупівлі товарів на допомогу армії України.

SWIFT-перекази для оплати лікування фізичних осіб за кордоном.

Надіслати переказ з на картку можна в додатку "Приват24" – меню Сервіси – Перекази – На картку.

SWIFT-переказ можна надіслати не виходячи з дому через інтернет-банкінг "Приват24" – Сервіси – Перекази – SWIFT.