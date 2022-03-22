Країни Євросоюзу готують рішення про спільну закупівлю газу

Держави Європейського союзу та Єврокомісія мають намір у майбутньому спільно закуповувати природний газ, у тому числі скраплений (СПГ), та водень для заповнення газових сховищ ЄС.

Очікується, що рішення про це лідери країн Євросоюзу ухвалять на саміті наприкінці поточного тижня, повідомляє агентство dpa, передає DW.

"Напередодні наступної зими держави-члени та Єврокомісія негайно почнуть роботу над спільними закупівлями газу, СПГ та водню", – йдеться у проєкті декларації саміту.

Ще минулого року Єврокомісія у зв'язку із подорожчанням енергоносіїв пропонувала державам ЄС добровільно закуповувати газ спільно, зокрема, щоб покращити свої позиції на переговорах. Вторгнення Росії в Україну призвело до ще більшого стрибка цін на газ.

На Росію припадає близько 40% газових закупівель Євросоюзу, тому зараз Брюссель хоче якнайшвидше стати незалежним від імпорту газу з Росії. У пошуку нових партнерів міністр економіки ФРН Роберт Габек відвідав Катар та Об'єднані Арабські Емірати, де обговорював співпрацю у галузі енергетики. Сторони погодили довгострокове партнерство.

Очікується, що 23 березня Єврокомісія запропонує конкретні вимоги щодо заповнення газових сховищ у ЄС: щороку до листопада вони мають заповнюватися на 90%. Нині європейські сховища газу заповнені в середньому лише на 26%.