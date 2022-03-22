Прибуток банків за перші два місяці 2022 року зріс на 53%, – НБУ

Платоспроможні банки України у січні-лютому 2022 року отримали 9,9 млрд грн чистого прибутку, що на 53% більше, ніж за аналогічний період 2021 року (6,5 млрд грн).

Про це свідчать дані Національного банку України України, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, доходи банків за два місяці зросли на 41% – до 49,5 млрд грн.

Комісійний дохід зріс на 25% – до 15,5 млрд грн.

Водночас витрати банківської системи за період зросли на 39% – до 39,6 млрд грн, у тому числі відрахування до резервів – у 5,5 раза, до 5,72 млрд грн. При цьому комісійні витрати зросли на 42,5% – до 6,7 млрд грн.

Як повідомлялося, у 2021 році платоспроможні українські банки отримали історично рекордні 77,5 млрд грн чистого прибутку, що майже вдвічі більше, ніж у 2020 році (39,7 млрд грн), та на 33% більше, ніж у докризовому 2019 році (58,4 млрд грн).