Євросоюз планує посилити кібербезпеку своїх установ

Єврокомісія висунула пропозицію щодо нових правил спільних заходів кібер- та інформаційної безпеки в інститутах та органах ЄС.

Про це заявив член ЄК з бюджету та адміністративних питань Йоганнес Хан, передає Інтерфакс-Україна.

"Правила, які ми пропонуємо сьогодні, є важливим кроком на європейському просторі кібербезпеки та інформаційної безпеки. Вони засновані на розширеній співпраці та взаємній підтримці між інститутами, органами, офісами та агентствами ЄС, а також на скоординованих підготовці та реагуванні. Це справді колективні зусилля ЄС", – сказав Хан.

За його словами, у сучасному взаємопов'язаному середовищі якийсь єдиний інцидент у галузі кібербезпеки може завдати великої шкоди цілій організації.

"От чому важливо встановити міцний щит проти погроз та інцидентів щодо кібербезпеки, здатних порушити нашу діяльність", – пояснив єврокомісар.

У комюніке Єврокомісії повідомляється, що ця пропозиція спрямована на посилення стійкості та здатності реагувати європейських інститутів та органів, враховуючи зростання зловмисних актів у галузі кібербезпеки у світі.

В ЄК вказують на те, що контекст пандемії COVID-19 та наростаючі геополітичні виклики підтвердили необхідність загального підходу в ЄС до кібер- та інформаційної безпеки. Тож Єврокомісія запропонувала відповідні єдині регламенти.

В опублікованому в Брюсселі документі наводяться основні позиції запропонованих правил.

Так, за регламентом кібербезпеки від усіх інститутів, органів, офісів та агенцій ЄС потрібно, зокрема, мати структуру контролю та управління ризиками кібербезпеки, запровадити план посилення своєї кібербезпеки, обмінюватися досвідом про інциденти.

У сфері інформаційної безпеки пропонується запровадити ефективне управління для розвитку співпраці між усіма інститутами, органами, офісами та агенціями ЄС, а саме створити координаційну групу з інформаційної безпеки на міжвідомчому рівні. Планується також модернізувати політику інформаційної безпеки, повністю інтегруючи цифрову трансформацію та віддалену роботу; упорядкувати існуючі методи та підвищити сумісність між відповідними системами та пристроями.