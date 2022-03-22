ВВП України може впасти на третину через російське вторгнення, – МВФ

Cпад ВВП України може становити третину від довоєнного внасудок вторгнення Росії.

Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва у дискусії Foreign Policy Live, передає Інтерфакс-Україна.

"Руйнування української економіки розбиває мені серце. Ми, ймовірно, побачимо скорочення, яке може становити третину того, що було до війни", – сказала Георгієва.

Вона повідомила, що спілкувалася з родиною своїх родичів, які залишаються у Харкові в багатоповерховому будинку: їхній район не бомбили, але вони чують бомби практично щодня кілька разів і постраждали від втрати водопостачання.

"Але дух українського народу неймовірний. У моїй сім'ї дуже сильні жінки. І повідомлення, яке я отримую від них, полягає в тому, що ми виграємо цю війну. Ми вистоємо", – наголосила Георгієва.

Вона нагадала, що МВФ негайно відреагував на запит України про надзвичайне фінансування у розмірі $1,4 млрд, яке потрібне для підтримки функціонування країни.

"Ми також дуже тісно співпрацюємо з Україною в тому, як застосовувати найкращі заходи щодо управління кризою, так, щоб економіка не впала. І я б сказала, що гроші важливі, але підтримка в тому, як зберегти функціонування фінансової системи, не менш важлива" , – наголосила голова Фонду.

За її словами, влада в Україні виконує чудову роботу в умовах війни.

"Ми поруч із ними на довгостроковому шляху. Звичайно, ми всі молимося про те, щоб війна закінчилася, і тоді будуть потрібні величезні зусилля щодо відновлення. Звичайно, МВФ зробить свій внесок. І сподіватимемося, що це може статися найближчим часом", – сказала Георгієва.

МВФ станом на 7 березня оцінював падіння ВВП України цього року в 10%, однак зазначав, що при затягуванні війни воно буде значно більшим. Фонд у своїх обґрунтуваннях наводив дані 2014-2015 року, коли Росія вперше вторглася на схід України та анексувала Крим, тоді ВВП упав відповідно на 6,6% і трохи менш ніж на 10%, проте вторгнення не було повномасштабним та таким руйнівним.

МВФ вказував, що дані про скорочення реального ВВП під час війни (Ірак, Ліван, Сирія, Ємен) показують, що щорічне скорочення виробництва може зрештою бути набагато вищим – у діапазоні 25-35%.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення співвідношення державного та гарантованого державою боргу України до ВВП у 2022 році з 50,2% до 60,3%.