Мінфін зміг розмістити військові облігації ще на 6 мільярдів

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 22 березня, змогло розмістити номіновані в гривні облігації на 6,04 млрд грн.

Як свідчать дані на сайті Мінфіну, від продажу одномісячних ОВДП під 10% річних надійшло 1,16 млрд грн, при цьому було задоволено всі заявки покупців.

Ще 4,88 млрд грн надійшло від розміщення облігації терміном обігу один рік під 11% річних.

Як повідомлялося, від початку війни Міністерство фінансів провело сім аукціонів із продажу військових облігацій, завдяки яким до державного бюджету станом на 21 березня було залучено більше 20 млрд грн та майже $12 млн.