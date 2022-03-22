Фінський виробник шин Nokian відмовився зупиняти російський завод на фоні виходу конкурентів з Росії

Фінський концерн Nokian Tyres призупинить нові інвестиції у виробництво автомобільних шин в Росії, проте продовжить випуск шин на своєму заводі у Ленінградської області після того, як її найбільші конкуренти призупинили роботу своїх російських підприємств.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті компанії.

"Продовжуючи виробництво шин для легкових автомобілів у Росії, ми хочемо, щоб Nokian Tyres продовжувала керувати заводом та контролювати його. Ми більше не інвестуємо у російське виробництво", – йдеться у повідомленні.

Компанія також прокоментувала повідомлення ЗМІ про її плани збільшити виробництво шин в Росії на тлі зупинки заводів найбільших конкурентів. Nokian Tyres зазначає, що це була думка аналітика, а не офіційна позиція компанії. Водночас наявність таких планів фінський виробник не заперечує.

Водночас Nokian Tyres заявила про плани збільшити потужності своїх заводів у Фінляндії та США. У перспективі компанія розраховує виробляти всі шини, що продаються в Північній Європі, у фінському місті Нокіа, а шини для Північної Америки - також в Нокіа і в США.

Nokian Tyres виробляє та продає шини для легкових автомобілів та позашляховиків, комерційного та вантажного транспорту та індустріальної техніки. До концерну також входить мережа шинних центрів Vianor.

Російський завод Nokian Tyres був відкритий у вересні 2005 року, на ньому діють 14 виробничих ліній потужністю 17 млн шин на рік.

Як повідомлялося, більшість конкурентів Nokian Tyres раніше призупинили роботу своїх підприємств в Росії.

Про призупинення своєї діяльності в РФ оголосили французька Michelin Group, японська Bridgestone, німецька Continental та італійська Pirelli.