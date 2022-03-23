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США завтра оголосять про нові санкції проти Росії

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США завтра оголосять про нові санкції проти Росії
США та їхні західні партнери мають намір 24 березня оголосити про нові санкції проти Росії.

Про це заявив радник американського президента Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван на брифінгу, говорячи про майбутні контакти Байдена з союзниками в Європі, передає Інтерфакс-Україна.

"Йдеться про новий пакет санкцій", – сказав Салліван.

При цьому він зазначив, що адміністрація США та її союзники повинні працювати не лише над визначенням нових мішеней для санкцій проти РФ, а й над тим, щоб ліквідувати лазівки, які дають змогу обходити вже введені заходи.

Раніше в Мінфіні США заявляли, що чинний санкційний режим не перешкоджає здійсненню платежів для обслуговування суверенного боргу Росії в доларах – щонайменше до закінчення відповідної ліцензії наприкінці травня.

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