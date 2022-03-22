Хакери Anonymous заявили про злам даних корпорації Nestle через відмову припинити бізнес в Росії

Група хакерів "Anonymous" зламали базу даних швейцарської корпорації Nestle, одного з найбільших світових виробників продуктів харчування та напоїв, та виклали у відкритий доступ понад 10 гігабайт її конфіденційних даних.

Про це група Anonymous повідомила у Twitter.

"Колектив Anonymous опублікував базу даних найбільшої у світі харчової компанії Nestle. Витік 10 ГБ даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestle і т.д.", – йдеться у повідомленні.

Група також виклала частину отриманої інформації, яка містить дані про 50 тисяч бізнес-клієнтів Nestle.

Anonymous пояснила злам бази даних корпорації її співпрацею з Росією, яка вторглася в Україну та скоює воєнні злочини.

Як повідомлялося, раніше хакери Anonymous дали великим міжнародним корпораціям 48 годин для перегляду рішень щодо співпраці з країною-агресором.

Минулого тижня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що незважаючи на відхід великої кількості міжнародних компаній з ринку РФ, Nestle продовжила співпрацювати з країною-агресором, що дозволяє останній продовжувати загарбницьку війну в Європі.

У Росії Nestle належить сім виробничих майданчиків. За роки роботи в РФ компанія інвестувала у виробництво $2,3 млрд. У 2020 році вона оголосила черговий інвестиційний план на 2021-2023 роки на суму майже 26 млрд рублів.