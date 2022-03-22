Російські війська ракетним ударом знищили залізничну станцію у Павлограді

У Дніпропетровській області ракети агресора влучили у станцію "Павлоград-2".

Як повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація (ВЦА), удар стався близько 16:00, внаслідок нападу загинула 1 людина.

За даними ДСНС, внаслідок удару з рейок зійшло 15 вантажних вагонів, значно пошкоджене залізничне полотно, колії та контактна мережа. Наслідки ударів наразі ліквідовують ремонтні бригади залізниці та рятувальники, однак рух через станцію "Павлоград-2" зупинено на невизначений термін.

Нагадаємо, що у Павлограді розташовані шахти "ДТЕК Павлоградвугілля" - найбільшого виробника енергетичного вугілля в Україні.