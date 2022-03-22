Tesla відкрила свій перший завод у Європі

Американська компанія Tesla відкрила перший у Європі завод поблизу Берліна потужністю виробництва 500 тисяч електромобілів на рік, про плани будівництва якого засновник компанії Ілон Маск оголосив у листопаді 2019 року.

Відкриття заводу відбулося 22 березня, в ході церемонії Ілон Маск передав першим 30 покупцям електричні кросовери Tesla Model Y, що щойно зійшли з конвеєра, повідомляє Deutsche Welle.

Участь в церемонії відкриття заводу також взяли канцлер ФРН Олаф Шольц, віце-канцлер, міністр економіки та захисту клімату Роберт Хабек, а також прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург Дітмар Войд.

Очікується, що після урочистої церемонії пуску конвеєра підприємству ще знадобиться кілька місяців, щоб вийти на проектну потужність.

Зараз на підприємстві працює близько 3 тисяч людей, а в перспективі кількість робітників планується збільшити до близько 12 тисяч.