Французький банк Credit Agricole припинив діяльність у Росії

Французький банк Credit Agricole заявив про припинення своєї діяльності в РФ та висловив солідарність з Україною.

Про це йдеться у заяві банку.

"Crédit Agricole припинив свою діяльність у Росії. Від початку конфлікту група припинила нове фінансування російських компаній та всю комерційну діяльність у Росії", – йдеться у повідомленні.

Водночас Crédit Agricole висловив солідарність з Україною. Своїм пріоритетом банк назвав матеріально-фінансову підтримку 2400 співробітників Credit Agricole Ukraine, які перебувають на території України та забезпечують безперервність надання послуг клієнтам.

Крім того, для співробітників, які були вимушені залишити Україну, банк створює необіхдні умови у співпраці з CA Bank Polska. Польська "дочка" допомагає колегам знайти житло та організовує можливості для роботи.



Також для потреб працівників та українців, які постраждали від війни, Crédit Agricole створив фонд солідарності в розмірі 10 мільйонів євро.