У США планують заблокувати золотий резерв РФ, – ЗМІ

Двопартійна група сенаторів США працює спільно з міністерством фінансів, щоб заблокувати золоті резерви Росії приблизно на $132 млрд у зв'язку з війною в Україні.

Як пише Axios, за даними джерел, міністр фінансів США Джанет Йеллен зустрінеться цього тижня з чотирма сенаторами, щоб обговорити законопроєкт про санкції для осіб, які беруть участь в операціях із золотом із запасів центробану РФ, передає Інтерфакс-Укарїна.

Законопроект передбачає застосування вторинних санкцій до будь-яких американських організацій, які свідомо здійснюють операції із золотом або транспортують його із запасів ЦБ РФ. Вони також зіштовхнуться із санкціями, якщо продаватимуть золото фізично чи електронним способом у Росії.

За словами одного із сенаторів, цей законопроєкт може бути прийнятий вже цього тижня.

Раніше двопартійна група законодавців у нижній палаті Конгресу подала аналогічний законопроєкт.

Президент США Джо Байден також має повноваження запроваджувати такі санкції незалежно від Конгресу.