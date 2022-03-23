Кількість виданих споживчих кредитів у РФ впала на 60-75%

Після 24 лютого в РФ почалося стрімке падіння видачі споживчих кредитів – до 75%.

Про це повідомляє "Комерсант".

Зазначається, що кількість заявок позичальників знизилася вдвічі, видачі впали ще більше – на 60-75%.

"Клієнти не готові брати кредити за високими ставками (від 20%), а банки посилюють ризик-політику на тлі нестабільної ситуації з доходами населення", – пише видання.

З одного боку, наголошують журналісти, таке уповільнення ринку дозволить уникнути дефолтів, з іншого – доходи банків можуть знизитись на 30-40% за підсумками року.

Як повідомлялося, 28 лютого Банк Росії різко підняв ключову ставку з 9,5% до 20%. Це призвело до зростання ставок за всіма основними банківськими продуктами, зокрема й кредитами.