Великі мережі АЗС підвищили ціни на автогаз

Ціни на скраплений газ 23 березня у великих мережах АЗС зросли на 1-2 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

У роздрібній мережі "Привату" в середньому ціни підвищилися на 1,98-2 грн/л – до 22,37-22,28 грн/л.

На 1 грн, до 26 грн/л, зросла ціна на скраплений газ у мережах WOG і ОККО.

Такі мережі як BVS і "БРСМ-Нафта" підняли ціну на продукт на 1-1,3 грн за літр.

Середня вартість СВГ по Україні 23 березня склала 24,74 грн/л, що на 96 копійок більше, ніж 22 березня.