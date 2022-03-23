Комітет Ради підтримав надання 100% держгарантії за депозитами
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.
Зазначається, що зміни спрямовані на збереження стабільності та ефективності роботи банківської системи України.
"Згідно з текстом Прикінцевих та перехідних положень, на період воєнного стану Фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", – йдеться у повідомленні.
Крім того, законопроєктом вирішується низка питань, які є ключовими для ефективного функціонування банківської системи країни.
Зокрема, з дня припинення чи скасування воєнного стану гарантована сума вкладів підвищується до 400 тис. грн, а з 1 січня 2023 року – до 600 тис. грн. Крім того, державний "Ощадбанк" приєднується до Фонду гарантування вкладів. Також підвищується фінансова стійкість Фонду гарантування вкладів шляхом реструктуризації його заборгованості перед Міністерством фінансів.
У Фонді гарантування вкладів заявили, що очікують на результативне голосування народними депутатами законопроєкту №5542-1 уже найближчим часом.
Станом на 1 лютого 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема й ФОП) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 658,3 млрд грн.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський доручив Національному банку, народним депутатам та Кабінету міністрів гарантувати українцям 100% вкладів в українських банках.